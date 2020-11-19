Нардепи об'єдналися для розвитку "зеленої" енергетики в Україні

17 листопада у Верховній Раді України було оголошено про створення нового міжфракційного об'єднання для розвитку альтернативної енергетики і захисту навколишнього середовища України. До нового об'єднання під назвою "Чиста енергія – здорове навколишнє середовище" увійшли 25 народних депутатів, що представляють усі парламентські фракції і групи. Серед них – Арсеній Пушкаренко ("Слуга народу"), Юлія Клименко ("Голос"), Дмитро Лубинець ("За майбутнє"), Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), Олексій Кучеренко ("Батьківщина"), Олександр Лукашев ("Опозиційна платформа – За життя"), Максим Єфімов ("Довіра").

Інформацію про створення нового міжфракційного об'єднання опублікував Олексій Гончаренко.

Гончаренко зазначив, що сектор "зеленої" енергетики залучив близько $12 млрд інвестицій в Україну з 2010 року, що еквівалентно третины всіх інвестицій в країну за вказаний період. Однак цим позитивний ефект розвитку ВДЕ не вичерпується, вказує Гончаренко.

"Це далеко не всі плюси, які нам дає відновлювальна енергетика як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Саме тому ми повинні бути впевнені, що будемо забезпечені чистою енергією, а наше довкілля буде захищене", – заявив нардеп.

Відзначимо, що за 9 місяців 2020 року частка виробництва електроенергії з поновлюваних джерел в Україні склала 8,2% від загального обсягу генерації.