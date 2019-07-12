Нардепи нахабно прогуляли останнє засідання Ради. Фото

На останнє засідання Верховної Ради VIII скликання, яке почалося 12 липня прийшли лише кілька десятків народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Борислав Береза на своїй сторінці в Facebook. Реєстрація проходила три рази.

Після останньої реєстрації в системі нібито відзначилися 229 народних депутатів, хоча їх кількість в залі не змінилася. За даними "Інтерфакс-Україна" на засіданні перебувало не більше 50 нардепів.

Після першої електронної реєстрації Береза сказав голові Верховної Ради Андрію Парубію про неможливість відкриття пленарного засідання, адже в залі знаходиться менше 226 депутатів.

"Засідання відкривається при будь-якій кількості народних депутатів... Давайте вже доб'ємося 226", – закликав Парубій.

"П'ятниця, 12 липня, 10-10 ранку. Останнє засідання ВР 8-го скликання. Реєстрація проходила три рази. Кількість людей в залі не змінювалася. Кількість карток росла. Згідно з останньою реєстрації в залі 229 депутатів. А за фактом все бачите самі" , – написав Береза на своїй сторінці в Facebook показав фото.

засідання Ради ФБ Берези

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше картку народного депутата від "Опозиційного блоку" Наталії Королевської зареєстрували на засіданні Верховної Ради, поки сама політик перебувала в Донецькій області.

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