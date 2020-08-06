Нардепи, КВНщики, губернатори: озвучений список кандидатів від "Слуги народу" в мери міст

Правляча партія "Слуга народу" майже визначилася з кандидатами в мери українських міст: серед них є колишні КВНщики, лікарі, губернатори областей і народні депутати.

Про це сказано в матеріалі Liga.net. Журналісти розглянули потенційних кандидатів в основних великих містах країни.

ВІННИЦЯ

Найбільш ймовірний кандидат – діючий голова Вінницької ОДА Сергій Борзов. У 2006 – 2011 він був директором команди КВН "Вінницькі перці". З 2011 по 2012 роки працював на цій же посаді в команді КВН "Збірна України".

Сергій Борзов (Пресслужба Вінницької ОДА)

Призначений головою Держуправління справами указом президента України Володимира Зеленського в серпні 2019 року, яке очолював аж до призначення губернатором. Також в мери Вінниці від може піти дружина Борзова Ірина, яка була обрана нардепом від "Слуги народу" по 14 мажоритарному округу в Вінниці.

ЛУЦЬК

Боротися за крісло мера тут має намір глава Луцької міської організації "Слуги народу" Роман Бондарук. З 2005 року керує компанією Пластиком. У 2010 році став депутатом Луцької міськради від партії Батьківщина та членом міськвиконкому.

Роман Бондарчук (Скриншот відео)

ДНІПРО

В якості кандидата в мери на Банковій бачать головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергія Риженка, який зараз є депутатом місцевої облради від БПП.

КРАМАТОРСЬК

В обласному центрі Донецької області "Слуга народу" не планує висувати свого кандидата, але розглядає можливість підтримати чинного мера Андрія Панкова.

Андрій Панков (Краматорськ Пост)

Його батько Віктор Панков є головою наглядової ради Новокраматорського машинобудівного заводу. У 2014 році на проросійському мітингу в Краматорську нібито залякував жителів міста "бойовиками з Західної України" і кричав, що він за Росію.

ЖИТОМИР

Кандидатом може стати ректор Житомирського державного технологічного університету Віктор Євдокимов. На момент обрання ректором в 2016 році був кліриком Свято-Анастасіївського жіночого монастиря УПЦ МП. У лютому 2020 року очолив місцеву організацію партії Наш край.

Віктор Євдокимов (Журнал Житомира)

УЖГОРОД

У можливого кандидата від "Слуги народу" Віктора Щадея багата політична біографія. У 2005 році у віці він був обраний депутатом Закарпатської облради. У 2010 і 2015 роках обирався до Ужгородської міськради від Батьківщини. У 2014 році безуспішно балотувався в Раду по 68 мажоритарному округу, програвши Роберту Горвату. У 2019 Щадей публічно підтримав Горвата на дострокових виборах до парламенту.

Віктор Щадей (Facebook Віктора Щадея)

ЗАПОРІЖЖЯ

У Запоріжжі надихнулися прикладом Києва і вирішили провести внутрішньопартійною праймеріз. Основні кандидати три: нардепи від "Слуги народу" Роман Соха і Михайло Крячко, а також депутат Запорізької міськради від партії Нова політика Віталій Тишечко.

Соха на момент обрання нардепом був директором рекламного агентства Еверест. Судячи з фотографій в Facebook знайомий з Євгеном Шевченко – нардепом від "Слуги народу", який виступав на російському пропагандистському ТВ.

Крячко був операційним директором компанії SMMSTUDIO. Також працював в організаційному відділі апарату Запорізької ОДА.

Тишечко в 2008-2016 роках працював заступником начальника управління кадрів на запорізькому авіапідприємстві Мотор Січ.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Одним з можливих кандидатів є Олександр Богачов – помічник нардепа від "Слуги народу" і керівника обласного осередку партії Олени Вінтоняк. У 2019 розглядався як один з потенційних кандидатів від "Слуги народу" по мажоритарному округу в Івано-Франківську на позачергових парламентських виборах.

КИЇВ

Кандидатом повинна стати нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук, яка перемогла на внутріпартійних праймеріз. У 2010-2015 роках вона була мером Рави-Руської.

Ірина Верещук (Пресслужба ОП)

КРОПИВНИЦЬКИЙ

За крісло мера планує поборотися банкір Ольга Ковальова-Алока. У 2008-2010 роках працювала директором відділення БМ Банку, а в 2010-2018 роках – керуючою відділення Ощадбанку. У 2018-2019 роках – директор Кіровоградського відділення ТАСкомбанку. З квітня 2020 року працювала радником ексгубернатора Кіровоградщини Андрія Балоня, якого в кінці червня затримали НАБУ і СБУ під час отримання частини хабара, загальна сума якого становить 1,8 млн грн.

СЕВЕРОДОНЕЦК

На даний момент вибір кандидата призупинено, оскільки існує ймовірність, що вибори до міськради Сєвєродонецька не відбудуться. Все залежить від рішення ЦВК.

Одним з можливих кандидатів від партії влади може стати Роман Водяник – діючий депутат міськради від Опозиційного блоку і начальник управління охорони здоров'я.

ЛЬВІВ

Поборотися з чинним мером Андрієм Садовим може голова Львівської ОДА Максим Козицький. Кілька місяців тому розглядали як потенційного кандидата нардепа 8-го скликання від БПП Оксану Юринець.

Максим Козицький (My.ua)

МИКОЛАЇВ

Кандидатом в мери повинна стати CEO інтернет-магазину електроніки LimeStore і глава громадської організації "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська. Однак більшості вона стала відома після історії з "корабельними соснами", коли керівники партії "Слуга народу" Давид Арахамія і Олександр Корнієнко нібито обговорювали свою колегу Ірину Аллахвєрдієву. Пізніше Корнієнко зізнався, що обговорював з Арахамією саме Домбровську.

Тетяна Домбровська (Скріншот відео)

ОДЕСА

Змагатися з Геннадієм Трухановим буде актор Олег Філімонов. Став відомим завдяки участі в 1986-1988 роках в команді КВН "Одеські джентльмени". З 1991 по 2005 рік був учасником гумористичного телепроекту "Джентльмен-шоу". Нещодавно Зеленський присвоїв Філімонову звання народного артиста з нагоди Дня незалежності.

Олег Філімонов (Скриншот відео)

ПОЛТАВА

Від "Слуги народу" повинен балотуватися полтавський забудовник і депутат Щербанівської сільради Полтавської області Сергій Іващенко. Він є власником компанії ІСВ і співзасновником спортивного клубу "Полтава".

РІВНЕ

Швидше за все, кандидатом буде глава Рівненської ОДА Віталій Коваль. Також кандидатом може стати нардеп від "Слуги народу" Дмитро Соломчук.

Соломчук був представником Зеленського на президентських виборах 2019 року, а після обрання в Раду став одним із заступників глави фракції "Слуга народу", однак в грудні 2019 року втратив цю посаду.

СУМИ

На вибори мера Сум від партії президента збирається нардеп від "Слуги народу" Тетяна Рябуха. На момент обрання була вчителем початкових класів в Сумській спеціалізованій школі №10 і директором оздоровчого табору Зоряний КП Шляхрембуд.

Татьяна Рябуха (Скриншот відео)

ТЕРНОПІЛЬ

У Тернополі за крісло мера побореться учасник проекту Ліга Сміху в складі команди VIP Тернопіль Віктор Гевко. Його брат Володимир Гевко – діючий нардеп від "Слуги народу".

Віктор Гевко (Facebook Віктора Гевко)

ХАРКІВ

Найбільше шансів стати кандидатом у нинішнього глави Харківської ОДА Олексія Кучера. Однак в керівництві партії припускають, що кандидатом може стати і нардеп від "Слуги народу" Марія Мезенцева. Вона підтвердила виданню, що питання щодо кандидата ще остаточно не закрите.

ХЕРСОН

Кандидатом в мери стане ректор Херсонського державного аграрного університету Юрій Кирилов. У 2010 безуспішно балотувався до Херсонської міськради від партії "Українці разом". Зате а в 2015 році став депутатом міськради від Європейської солідарності. Однак в червні 2020 року вирішив вийти з фракції ЄС.

Юрій Кирилов (Скриншот відео)

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Найбільш імовірним кандидатом є Оксана Бочкарьова, яка безуспішно балотувалася від "Слуги народу" на дострокових парламентських виборах-2019 по 188 мажоритарному округу. На момент виборів працювала головним лікарем Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни.

Також серед потенційних кандидатів значаться брат першого віцеспікера Руслана Стефанчука, нардеп від "Слуги народу" Микола Стефанчук і голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет.

ЧЕРКАСИ

Кандидатом буде нардеп від "Слуги народу" Олександр Скічко, обраний в Раду по 197 мажоритарному округу (Канів). До обрання працював ведучим на телеканалі Україна.

Олександр Скічко (Facebook Олександра Скічко)

ЧЕРНІГІВ

Основних кандидатів двоє: голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко і бізнесмен Юрій Тарасовець.

Тарасовець в 2014 році увійшов до виборчого списку (№119) партії БПП. Син банкіра і голови правління Полікомбанку Миколи Тарасовця.

Також розглядається кандидатура Павла Халимона – нардепа від "Слуги народу" і глави чернігівської обласного осередку партії.

ЧЕРНІВЦІ

Кандидатом стане голова Чернівецької обласної організації "Слуги народу" Віталій Другановскій. У 1997-2007 роках працював в управлінні податкової міліції в Чернівецькій області. З 2007 року – директор компанії Ретро Люкс, володіє рестораном в центрі Чернівців.

За інформацією видання, Другановскій – кум чернівецького бізнесмена і давнього знайомого Зеленського Іллі Павлюка.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в "Слузі народу" обговорюють принципи відбору кандидатів, які висуватимуться від партії на місцевих виборах в Україні в жовтні 2020 року.