Коронавірус у Шахова: нардепи йдуть на карантин. Список оновлюється

Через зараження коронавірусом народного депутата від групи "Довіра" Сергія Шахова, його колеги вимушено йдуть на самоізоляцію.

Про те, хто вже заявив про карантин і хто повинен самоізолюватись – в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто точно повинен піти на карантин (були на засіданні комітету з Шаховим):

Зіновій Андрійович ("Слуга народу"),

Леся Василенко ("Голос"),

Ігор Кривошеєв ("Слуга народу"),

Олександр Мариковський ("Слуга народу"),

Юлія Овчинникова ("Слуга народу"),

Олександр Фельдман ("Батьківщина"),

Павло Якименко ("Слуга народу"),

Олег Бондаренко ("Слуга народу"),

Андрій Задорожний ("Слуга народу"),

Олена Кріворучкіна ("Слуга народу"),

Едуард Прощук ("Слуга народу").

За інформацією OBOZREVATEL, наразі про обсервацію заявили тільки троє депутатів. Серед них Леся Василенко (була на комітеті), Ярослав Юрчишин ("Голос", був на ефірах із Шаховим), і "слуга народу" Арсеній Пушкаренко (відвідував комітет).

"Я був на ефірах із паном Сергієм Шаховим 12 і 13 березня. Після того, як Сергій безвідповідально з'їздив за кордон і ще більш безвідповідально ходив на ефіри. Але колег не вибирають, вибираєте їх ви, шановні виборці", – написав у своєму Facebook Юрчишин.

Також у "Голосі" наголосили, що надалі народні обранці фракції будуть дуже серйозно ставитися як до роботи в Раді, так і до публічних виступів (у контексті медичної безпеки).

Уже відомо, що на карантин піде і народний депутат "Слуги народу" Арсеній Пушкаренко. "Коли стало відомо про підтвердження у колеги Шахова вірусу СOVID 19 я особисто, так само і весь Комітет із питань екологічної політики, пішли на самоізоляцію. Відчуваю себе добре, чого і вам усім бажаю", – наголосив парламентарій.

Заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук уже заявила, що ізоляція рекомендована всім членам комітету з питань екологічної політики, а це 12 осіб. "Усім членам комітету, а також тим, хто безпосередньо контактував із Шаховим рекомендована самоізоляція на 14 днів. Зараз список контактів уточнюється", – написала вона в Facebook.

До речі, також на карантин повинні потрапити і журналісти. "11 березня я повернувся з-за кордону, у мене була поїздка до Франції і Швейцарії. 12-го я о 7:00 ранку був на програмі "Суспільного", "Доброго ранку, країно!", а потім заїхав до Верховної Ради в комітет з екології. У сесійній залі мене не було. Відчув себе не дуже добре. Поїхав додому", – розповів Шахов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов заразився коронавірусом, ймовірно, після поїздки на курорт Куршевель (Франція).

Після повернення Шахов спілкувався з представниками нового Кабінету міністрів.

11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу Covid-19.

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