Нардепи екстрено зберуться через загострення на Донбасі

У середу, 19 лютого, відбудеться термінове засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У ньому візьме участь міністр оборони України Андрій Загороднюк, а також представники Генерального штабу, повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Анастасія Кримова.

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Засідання буде закритим для представників засобів масової інформації. За словами журналістки, спочатку йшлося про те, що воно буде відкритим.

Сьогодні, 19 лютого, відбудеться екстрене засідання комітету ВР Анастасія Кримова / Facebook

"Вчора – спроба наступу російських найманців на Донбасі. Сьогодні – екстрене засідання комітету за участю міністра оборони і Генштабу. Два члени комітету вішали нам локшину на вуха, що засідання буде відкритим. Але перед початком тихенько і підло повісили оголошення", – обурилася Кримова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування РФ несподівано пішли в атаку на Донбасі, спробувавши прорватися через лінію розмежування. У результаті бою, який тривав біля Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Низка країн, зокрема членів Євросоюзу, закликали Росію дотримуватися Мінських угод і вгамувати терористів. Дії Кремля на засіданні Ради безпеки ООН засудили, зокрема, США, Франція, Німеччина та Естонія.

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