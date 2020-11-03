Нардепи дозволили допуск правоохоронців у зону ООС

У вівторок, 3 листопада, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №3984, який дозволить допуск дізнавача, слідчого та прокурора у зону проведення ООС на Донбасі.

За закон "Про внесення змін до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" проголосували 279 нардепів.

Згідно з документом, допуск вказаних осіб до зони проведення ОС, а також надання їм відповідного сприяння, є обов'язковими. Допуск правоохоронців здійснюватиметься в порядку, визначеному командувачем Об'єднаних сил.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що ухвалення закону, який дозволить допуск на Донбас правоохоронців, не може суттєво вплинути на ситуацію, що вже склалася у "сірій зоні". Таку думку 15 вересня під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив ексначальник пресслужби Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.