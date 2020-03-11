Нардепам заборонили відрядження за кордон: що трапилося

У Верховній Раді України у зв'язку з поширенням коронавірусу в світі скасували закордонні відрядження народних депутатів і передбачили низку профілактичних заходів.

Про це сказано в розпорядженні, підписаному спікером парламенту Дмитром Разумковим, яке опублікувала в Facebook заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, всім нардепам і співробітникам Апарату ВРУ наполегливо рекомендували відкласти або скасувати поїздки за межі України.

У Раді заборонили відрядження через коронаірус Facebook Євгенії Кравчук

Також керівнику Апарату дали доручення організувати необхідні профілактичні заходи, щоб уникнути поширення гострих респіраторних інфекцій у будівлі ВРУ. Кравчук уточнила, що для початку при вході в Раду поставлять засоби для дезінфекції рук.

У Раді заборонили відрядження через коронавірус УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вирішив скликати екстрене засідання державної надзвичайної комісії із техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через коронавірус.

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 11 березня, розгляне питання введення карантину в навчальних закладах і заборони на проведення всіх масових заходів.

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