Нардепам у новій Раді підвищать зарплати: хто скільки отримає

Народні депутати в Верховній Раді 9-го скликання будуть отримувати заробітну плату в залежності від займаної посади.

Про те, скільки ж складе дохід народних обранців, йдеться в матеріалі "24 каналу".

З огляду на той факт, що прожитковий мінімум із 1 липня 2019 року становить 1936 гривень, зарплата у майбутніх нардепів будуть вище, ніж у їхніх попередників.

Верховна Рада zik.ua

Так, спікер Верховної Ради отримає 12 прожиткових мінімумів – 23 232 грн, перший заступник голови парламенту 11, 5 – 22 264 гривні, заступник глави парламенту 11 – 21 296 грн, глава комітету Ради 10,5 – 20 238 грн, перший заступник і заступник голови комітету 10,3 – 19 940,80 грн, член комітету 10 – 19: 360 грн.

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон світу з боротьби, депутат партії "Слуга народу" Жан Беленюк потрапив в незручну ситуацію, розповідаючи про зарплату народного обранця.

За словами спортсмена, він буде отримувати близько 30 тисяч гривень, які Беленюк назвав прожитковим мінімумом.

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