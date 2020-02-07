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8 лютого • оновлено в 08:00
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Нардепа спіймали у Раді за грою на планшеті

4.7т
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Нардепа від депутатської групи "За майбутнє" Дмитра Лубинця спіймали у Верховній Раді за грою на планшеті.

Розважався депутат під час розгляду законопроєкту про ринок сільськогосподарської землі в Україні. Про це повідомляє УНН.

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Лубинець грав у шахи, причому робив це на планшеті, які були закуплені для переходу Ради на електронний документообіг.

Лубинець грає в шахи

Лубинець грає в шахи

УНН

Лубинець грає в шахи

Лубинець грає в шахи

УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше двох народних депутаток України підловили на обговоренні туфель під час засідання Верховної Ради.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Дмитро Лубинець
Місце
Україна
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Пузій Федір
Пузій Федір
Їх вистачить і 50ти. \
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