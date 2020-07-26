Нардепа Яценка спіймали на 60 порушеннях ПДД: розслідування

Народний депутат з групи "Партія "За майбутнє" Антон Яценко вже 60 разів перевищив швидкість на дорогах за 50 днів дії відеофіксації порушень ПДД.

Як йдеться в розслідуванні проєкту BIHUS.info, автомобіль Mercedes, на якому пересувається Яценко, зареєстрований на його сестру (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, за даними журналістів, нардеп їхав зі швидкістю 148 км/год по одеській трасі у Глевасі, 151 км/год у Чабанах під Києвом, 169 км/год біля села Путрівка Васильківського району і т.д.

При цьому Яценко не сплатив ще жодного штрафу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Україні можуть значно підняти штрафи за перевищення швидкості – 3 400 грн для тих, хто перевищив більш як на 50 км/год.

Також може збільшитися ліміт дозволеного перевищення швидкості, однак він діятиме лише на міжнародних і національних автомобільних дорогах.