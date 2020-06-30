Нардепа від ОПЗЖ підловили з пакетиком бичків в Раді. Фото

Народного депутата від "Опозиційною платформи – За життя" Віктора Чорного зафіксували в залі засідань Верховної Ради з бичками.

Знімки опублікувало видання "Букви". На них він сидить за робочим місцем, а в руках тримає пакетик з сушеною рибою (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця новини).

Нардепа Віктора Чорного підловили з бичками в Раді

"Тим часом народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Віктор Чорний вирішив поласувати бичками просто в залі засідань ВР", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що це не перший подібний випадок. Так, в жовтні 2019 року нардепи від "Голосу" влаштували "перекус" на робочому місці. За таким же заняттям був помічений "слуга народу" Олександр Дубинський.

Нардепа Віктора Чорного підловили з бичками в Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк показав, чим годують у їдальні Верховної Ради і скільки коштує там обід.