Нардепа Давиденка поховали на Чернігівщині: прийшли сотні людей. Фото
У місті Носівка на Чернігівщині похоронили народного депутата від групи "Довіра" Валерія Давиденка, котрого знайшли застреленим у власному офісі.
Як повідомляє ТСН, попрощатися із загиблим прийшли сотні людей навіть із сусідніх районів, де він колись обирався депутатом, а також керівництво області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Труну із загиблим несли однокласники Давиденка, зокрема колега з групи "Довіра" у парламенті Борис Приходько. Підкреслюється, що саме він занепокоївся загадковим зникненням товариша і дзвонив прибиральниці, яка і знайшла нардепа мертвим.
Як відомо, тіло депутата привезли в Носівку напередодні, після прощання в ритуальній залі лікарні "Феофанія".
Водночас поховальну церемонію супроводжував дощ і вітер. А квіти, які принесли на могилу народного депутата, довелося везти окремим мікроавтобусом, оскільки їх було дуже багато.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тіло Давиденка було виявлено прибиральницею в туалеті його особистого офісу, поруч із ним лежав пістолет.
Попередньою версією загибелі Давиденка є самогубство, проте правоохоронці розглядатимуть й інші варіанти.
Також з'явилися свіжі фото й відео з місця події.
Місцевий житель розповів, що автомобіль Давиденка з самого ранку стояв біля його офісу.
Також стало відомо, що вікно кабінету народного обранця було відчинене, а в його машині виявили другий пістолет.
Відомо, що раніше народний депутат був головою наглядової ради Державної продовольчо-зернової корпорації України, яка замішана в махінаціях і корупційних скандалах.
У лікарні "Феофанія" в Києві відбулося прощання із загиблим народним депутатом Валерієм Давиденком.