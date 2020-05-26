Нардепа Давиденка поховали на Чернігівщині: прийшли сотні людей. Фото

У місті Носівка на Чернігівщині похоронили народного депутата від групи "Довіра" Валерія Давиденка, котрого знайшли застреленим у власному офісі.

Як повідомляє ТСН, попрощатися із загиблим прийшли сотні людей навіть із сусідніх районів, де він колись обирався депутатом, а також керівництво області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Труну із загиблим несли однокласники Давиденка, зокрема колега з групи "Довіра" у парламенті Борис Приходько. Підкреслюється, що саме він занепокоївся загадковим зникненням товариша і дзвонив прибиральниці, яка і знайшла нардепа мертвим.

Нардепа Давиденка поховали на Чернігівщині

Як відомо, тіло депутата привезли в Носівку напередодні, після прощання в ритуальній залі лікарні "Феофанія".

Водночас поховальну церемонію супроводжував дощ і вітер. А квіти, які принесли на могилу народного депутата, довелося везти окремим мікроавтобусом, оскільки їх було дуже багато.

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині tsn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL: