Нардепа Давиденка поховали на Чернігівщині: прийшли сотні людей. Фото

У місті Носівка на Чернігівщині похоронили народного депутата від групи "Довіра" Валерія Давиденка, котрого знайшли застреленим у власному офісі.
Як повідомляє ТСН, попрощатися із загиблим прийшли сотні людей навіть із сусідніх районів, де він колись обирався депутатом, а також керівництво області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Труну із загиблим несли однокласники Давиденка, зокрема колега з групи "Довіра" у парламенті Борис Приходько. Підкреслюється, що саме він занепокоївся загадковим зникненням товариша і дзвонив прибиральниці, яка і знайшла нардепа мертвим.
Нардепа Давиденка поховали на Чернігівщині
Як відомо, тіло депутата привезли в Носівку напередодні, після прощання в ритуальній залі лікарні "Феофанія".
Водночас поховальну церемонію супроводжував дощ і вітер. А квіти, які принесли на могилу народного депутата, довелося везти окремим мікроавтобусом, оскільки їх було дуже багато.
Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині
tsn.ua
Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині
tsn.ua
Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині
tsn.ua
Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині
tsn.ua
Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині
tsn.ua
Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині
tsn.ua
Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині
tsn.ua
Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині
tsn.ua
Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині
tsn.ua
Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині
tsn.ua
Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині
tsn.ua
Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині
tsn.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тіло Давиденка було виявлено прибиральницею в туалеті його особистого офісу, поруч із ним лежав пістолет.
Попередньою версією загибелі Давиденка є самогубство, проте правоохоронці розглядатимуть й інші варіанти.
Також з'явилися свіжі фото й відео з місця події.
Місцевий житель розповів, що автомобіль Давиденка з самого ранку стояв біля його офісу.
Також стало відомо, що вікно кабінету народного обранця було відчинене, а в його машині виявили другий пістолет.
Відомо, що раніше народний депутат був головою наглядової ради Державної продовольчо-зернової корпорації України, яка замішана в махінаціях і корупційних скандалах.
У лікарні "Феофанія" в Києві відбулося прощання із загиблим народним депутатом Валерієм Давиденком.
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