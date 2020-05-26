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26 травня • оновлено в 14:20
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Нардепа Давиденка поховали на Чернігівщині: прийшли сотні людей. Фото

  • У Носівці Чернігівської області похоронили нардепа від "Довіри" Валерія Давиденка

  • Попрощатися із загиблим прийшли сотні людей навіть із сусідніх районів

  • Квітів, які несли на його могилу, було так багато, що їх довелося везти окремим мікроавтобусом

  • Водночас поховальну церемонію супроводжував дощ і вітер

5.9т
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У місті Носівка на Чернігівщині похоронили народного депутата від групи "Довіра" Валерія Давиденка, котрого знайшли застреленим у власному офісі.

Як повідомляє ТСН, попрощатися із загиблим прийшли сотні людей навіть із сусідніх районів, де він колись обирався депутатом, а також керівництво області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Труну із загиблим несли однокласники Давиденка, зокрема колега з групи "Довіра" у парламенті Борис Приходько. Підкреслюється, що саме він занепокоївся загадковим зникненням товариша і дзвонив прибиральниці, яка і знайшла нардепа мертвим.

Нардепа Давиденка поховали на Чернігівщині

Нардепа Давиденка поховали на Чернігівщині

Як відомо, тіло депутата привезли в Носівку напередодні, після прощання в ритуальній залі лікарні "Феофанія".

Водночас поховальну церемонію супроводжував дощ і вітер. А квіти, які принесли на могилу народного депутата, довелося везти окремим мікроавтобусом, оскільки їх було дуже багато.

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

tsn.ua

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

Прощання із нардепом Давиденком на Чернігівщині

tsn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Валерій Давиденко
Місце
Україна
Теги
депутат смерть похорон Верховна Рада України
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