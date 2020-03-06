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6 березня • оновлено в 15:17
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Нардепа Волошина терміново перевірили на коронавірус: що трапилося

2.6т
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Нардеп від "Опозиційною платформи – За життя" Олег Волошин був ізольований через можливий коронавірус після спілкування у Франції з депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який підчепив хворобу і був поміщений в реанімацію.

Політик відвідував Францію 27 лютого, про що написав у Facebook. Пізніше депутат видалив пост, але скріншот з постом зберігся в мережі.

"Шикарний вид за вікном кабінету колеги з Національної асамблеї Жана-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату", – писав Волошин в соцмережі.

Нардепа Волошина терміново перевірили на коронавірус: що трапилося

Скріншот

Сьогодні, 6 березня, Волошина ізолювали після втручання спікера Ради Дмитра Разумкова і секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Після плювання і бризкання слиною з вереском про "соросят-поросят" депутата Волошина таки ізолювали. Так буває...", – повідомила в Facebook нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар.

Олег Волошин

Олег Волошин

Як повідомляє France 24, 68-річного Жана-Люка Рейтцера госпіталізували в лікарню в четвер, 5 березня. Лікарі діагностували у нього коронавірус COVID-2019.

Відомо, що Рейтцер був присутній на парламентському засіданні 25 лютого, але цьому тижні не відвідував парламент.

"Депутат знаходиться в реанімації, його стан вважається серйозним", – йдеться в заяві парламенту Франції.

Також повідомляється, що коронавірус запідозрили у двох працівників кафетерію в будівлі парламенту. Одного з уже доставили в лікарню.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що кількість летальних випадків від коронавируса в країні досягла семи.

"Є момент, коли ми всі знаємо, що ... епідемія неминуча", – зазначив лідер французів.

Додамо, що у Франції загальна кількість заражених досягло 423 чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції через коронавируса порекомендували не потискати один одному руки під час зустрічі, поки захворювання поширюється в країні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Олег Волошин
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України "Опозиційна платформа - За життя"
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
всю Раду на карантин. немедленно! Вместе с кабмином, клоуном и ОП! #янеперехожуналичности
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