Нардеп зі 'Слуги народу' зачитав реп про свій законопроект. Відео

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Санченко зачитав реп, щоб таким чином пояснити суть свого законопроекту "Про основи молодіжної політики".

Запис Санченко опублікував в Facebook, розповівши, що вирішив записати "потенційний хіт", щоб українцям не довелося витрачати зайвий час на читання документа.

Головна ідея законопроекту – розвиток молодіжних центрів на державному рівні і створення молодіжного фонду.

У документі, який був зареєстрований в парламенті 23 червня, запропоновано створити Національну раду з питань молоді, яка буде функціонувати при Кабміні. На регіональному рівні запропоновано створювати ради для залучення молодих людей до політичної діяльності на місцевому рівні. Також пропонується знизити межу віку молоді з 35 до 29 років, щоб "наблизитися до стандартів ЄС".

Як писав OBOZREVATEL, раніше "слуга народу", який пропонував продати собаку, потрапив у новий скандал.