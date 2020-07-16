Нардеп з ОПЗЖ отримував команди, як голосувати: журналісти злили переписку

Народний депутат Олександр Пузанов з фракції "Опозиційна платформа – За життя" отримував команди від свого помічника Максима Макушинського, за які законопроекти голосувати, а за які – ні.

Листування на смартфоні Пузанова зняв фотокореспондент "Апострофа". Помічник нардепа писав номера законопроектів, за які Пузанов повинен віддати свій голос.

"605 можна підтримати, нічого поганого немає. 1329 – не можна, 1497 – "проти", 1507 – "проти", 105 – "за", – написав Макушинський.

На питання Пузанова по законопроекту №1398, Макушинський теж дав "добро".

"2456 – на розгляд фракції, мені здається можна, 1645 – можна не підтримувати. 426 – "за", – повідомив своєму керівникові помічник.

Нардепу від ОТЗЖ давали інструкції про голосування (Апостроф)

Помічник нардепа повідомляв йому, які законопроекти потрібно підтримати (Апостроф)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережу злили листування народного депутата від "Слуги народу" Павла Павлиша з заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом, в якому останній нібито стверджує, що глава профільного комітету ВРУ Михайло Радуцький "хоче нахабно ділити бюджет".