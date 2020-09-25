Нардеп Юрченко вніс заставу і вийшов із СІЗО

Карина Бондаренко Політика 09:52, 25.09.2020 Оновлено: 10:27, 25.09.2020

Народний депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Олександр Юрченко, який підозрюється в корупції, вніс заставу в розмірі три мільйони гривень і вийшов з СІЗО.

Про це OBOZREVATEL повідомили власні джерела у Вищому антикорупційному суді і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Відомо, що гроші були внесені 24 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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