Нардеп Юрченко вніс заставу і вийшов із СІЗО

Народний депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Олександр Юрченко, який підозрюється в корупції, вніс заставу в розмірі три мільйони гривень і вийшов з СІЗО.

Про це OBOZREVATEL повідомили власні джерела у Вищому антикорупційному суді і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Відомо, що гроші були внесені 24 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL: