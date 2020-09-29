Нардеп Юрченко після гучних звинувачень відмовився скласти мандат. Відео

Вікторія Довгань Політика 11:58, 29.09.2020 Оновлено: 12:18, 29.09.2020

Народний депутат України Олександр Юрченко, якого запідозрили в причетності до масштабної корупційної схеми, прийшов у Верховну Раду і заявив, що не має наміру складати мандат.

Відео з його заявою оприлюднив на особистій сторінці у Facebook кореспондент Ян Доброносов. У ньому Юрченко серед іншого пообіцяв невдовзі надати докази своєї непричетності до корупційних оборудок (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я найближчим часом це спростую, так, щоб всім було зрозуміло, що ця інформація є недійсною. У жодному разі (не буду складати мандат. – Ред.). Мене обрали люди, дали мені обов'язки, я маю ці обов'язки виконувати. Тим паче ви бачите – моя діяльність, мабуть, комусь заважає. Ми далі будемо боротися", – сказав скандальний нардеп.

Нагадаємо, раніше Юрченко заявив, що в його дискредитації нібито зацікавлена "сміттєва мафія" України. Нардеп переконаний, що стосовно нього поширюють неправдиву інформацію. Крім того, він звинуватив у скоєнні правопорушень співробітників НАБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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