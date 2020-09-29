Нардеп Юрченко після гучних звинувачень відмовився скласти мандат. Відео
Народний депутат України Олександр Юрченко, якого запідозрили в причетності до масштабної корупційної схеми, прийшов у Верховну Раду і заявив, що не має наміру складати мандат.
Відео з його заявою оприлюднив на особистій сторінці у Facebook кореспондент Ян Доброносов. У ньому Юрченко серед іншого пообіцяв невдовзі надати докази своєї непричетності до корупційних оборудок (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Я найближчим часом це спростую, так, щоб всім було зрозуміло, що ця інформація є недійсною. У жодному разі (не буду складати мандат. – Ред.). Мене обрали люди, дали мені обов'язки, я маю ці обов'язки виконувати. Тим паче ви бачите – моя діяльність, мабуть, комусь заважає. Ми далі будемо боротися", – сказав скандальний нардеп.
Нагадаємо, раніше Юрченко заявив, що в його дискредитації нібито зацікавлена "сміттєва мафія" України. Нардеп переконаний, що стосовно нього поширюють неправдиву інформацію. Крім того, він звинуватив у скоєнні правопорушень співробітників НАБУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.
Виведений із фракції СН нардеп Гео Лерос заявив, що помічник узяв перші $13 тисяч (уся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами.
У кримінальному провадженні про хабарі фігурують й інші народні депутати, сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
17 вересня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру депутатові Юрченку в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ.
Президент Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний в отриманні хабаря Юрченко сяде у в'язницю.
18 вересня нардеп не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду, пославшись на можливе зараження COVID-19.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Юрченку у вигляді арешту до 9 листопада з можливістю внесення застави в розмірі понад 3 млн гривень.
Юрченко, який підозрюється в корупції, вніс заставу в розмірі 3 мільйонів гривень і вийшов із СІЗО.