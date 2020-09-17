Нардеп Юрченко був затриманий за крадіжку пива в 2009 році, – Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Юрченко в 2009 році був затриманий за крадіжку чотирьох пляшок пива в Києві.

Про це він розповів в Facebook, відзначивши, що пізніше у відкритті кримінальної справи проти Юрченка було відмовлено.

"За даними джерел, в Національному антикорупційному бюро, під час розслідування вимагання хабаря народним депутатом Юрченком було встановлено, що 25 листопада 2009 року в журналі реєстрації злочинів Голосіївського районного управління внутрішніх справ було зафіксовано затримання Юрченка Олександра Миколайовича, 1988 року народження, за крадіжку чотирьох пляшок пива "Старопрамен" в магазині "Каштан" за адресою Велика Васильківська, 92", – йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, 4 грудня 2009 року було виписано відмову в порушенні кримінальної справи (відмовний матеріал №8908).

"На даний момент сам відмовний матеріал з якихось причин знищений. Однак наявність слідів реєстрації злочину робить необхідним службову перевірку", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL: