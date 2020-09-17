Нардеп Юрченко був затриманий за крадіжку пива в 2009 році, – Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Юрченко в 2009 році був затриманий за крадіжку чотирьох пляшок пива в Києві.
Про це він розповів в Facebook, відзначивши, що пізніше у відкритті кримінальної справи проти Юрченка було відмовлено.
"За даними джерел, в Національному антикорупційному бюро, під час розслідування вимагання хабаря народним депутатом Юрченком було встановлено, що 25 листопада 2009 року в журналі реєстрації злочинів Голосіївського районного управління внутрішніх справ було зафіксовано затримання Юрченка Олександра Миколайовича, 1988 року народження, за крадіжку чотирьох пляшок пива "Старопрамен" в магазині "Каштан" за адресою Велика Васильківська, 92", – йдеться в повідомленні.
За словами Бутусова, 4 грудня 2009 року було виписано відмову в порушенні кримінальної справи (відмовний матеріал №8908).
"На даний момент сам відмовний матеріал з якихось причин знищений. Однак наявність слідів реєстрації злочину робить необхідним службову перевірку", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.
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В Офісі президента Володимира Зеленського підтримали рішення Юрченка про вихід з фракції.
У кримінальному провадженні про хабарі фігурують і інші народні депутати, сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
Глава ОГП Ірина Венедіктова 15 вересня заявила, що в разі наявності доказів і складу злочину, Юрченко буде притягнутий до кримінальної відповідальності.
17 вересня Венедіктова підписала підозра депутату Юрченку в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ.