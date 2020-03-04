"Знову пропонують експеримент!" Нардепка принесла в Раду "кота в мішку". Фото

Народна депутатка від партії "Голос" Юлія Клименко на засіданні Верховної Ради 4 березня подарувала Денису Шмигалю, новообраному прем'єр-міністру України, "кота в мішку" у вигляді дитячої іграшки.

Другий номер у списку партії прийшла до трибуни парламенту з невеликим мішком, поставивши його біля себе. Вона заявила, що монобільшість вирішила "змінити обличчя на нові обличчя, як вони обіцяли на виборах", проте ті виявилися вже бувалими політиками.

Юлія Клименко принесла в Раду "кота в мішку" Скрін відео

"Нові обличчя виявилися старими, добре відомими українським виборцям і всім, хто стежив за урядом починаючи з 1998-го року, і всі вони вже були і працювали", – сказала політикиня, обізвавши членів Кабміну "мініурядом Януковича".

Президент слухає виступ Клименко Скрін відео

Юлія Клименко принесла в Раду "кота в мішку" Скрін відео

Юлія Клименко принесла в Раду "кота в мішку" Скрін відео

"Ми проголосували за перший уряд без представлення, без програм, без розуміння того, як рятувати країну. Зробили експеримент на шість місяців. Сьогодні нам знову пропонують той же експеримент, але з іншими "котами в мішку", більш досвідченими", – продовжила Клименко.

"Тому, пане президенте, ми наполягаємо і просимо вас, просимо вас, майбутній прем'єр-міністре [звертаючись до Дениса Шмигаля] і пане спікере, щоб ви представили всіх міністрів персонально", – звернулася Клименко.

Юлія Клименко принесла в Раду "кота в мішку" Скрін відео

Далі вона показала м'яку іграшку кошеняти, сказавши, що "про всяк випадок подарує кота в мішку" Шмигалю, і принесла мішок до місця тоді ще кандидата в прем'єри (голосування відбулося після).

"Я думаю, що дитячим іграшкам було б краще в дитячому будинку, наприклад. Ви могли б це зробити. Вибачте, але я думаю, що це було б правильно", – відреагував на витівку нардепки спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Юлія Клименко принесла в Раду "кота в мішку" Скрін відео

Юлія Клименко принесла в Раду "кота в мішку" Скрін відео

Юлія Клименко принесла в Раду "кота в мішку" Скрін відео

Читайте онлайн-трансляцію позачергового засідання парламенту за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, новообраний прем'єр Денис Шмигаль озвучив пріоритети роботи нового уряду, виступаючи в Раді.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал