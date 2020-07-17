Нардеп Волошин заявив, що "Україна не має суверенітету": у Раді збунтувалися

У п'ятницю, 17 липня, народний депутат від фракції ОПЗЖ Олег Волошин, виступаючи з трибуни Верховної Ради, заявив про відсутність у України суверенітету.

Таку заяву було зроблено під час розгляду проєкту постанови про визнання нелегітимним голосування за поправки до Конституції РФ в Криму (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я вчора спеціально не прийшов на урочисті збори (з приводу 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет України. – Ред.), тому що нічого відзначати – суверенітет повністю віддано зовнішньому управлінню. Країна, яка не має суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом", – сказав Волошин.

Після його слів у Раді почали скандувати "Ганьба!". Зі свого боку спікер парламенту Дмитро Разумков зазначив, що порушувати в залі засідань питання, які ставлять під сумнів суверенітет і незалежність України, неприпустимо.

"Я звертаюся до всіх у цьому залі. Ми вчора з вами святкували річницю Декларації про державний суверенітет. І давайте в цьому залі ніколи не будуть порушуватися питання, які хоч якось під сумнів ставитимуть незалежність, державний суверенітет, свободу і територіальну цілісність нашої держави", – підкреслив він.

Після перерви народні депутати фракцій "Європейська солідарність", "Голос" і "Слуга народу", а також депутатських груп "Партія "За майбутнє" і "Довіра" зажадали від Разумкова направити запити в правоохоронні органи з метою перевірки висловлювань Волошина.

"Щойно ми стали свідками плювка представника п'ятої колони в українському парламенті в тисячолітню історію України. Плювок, який був здійснений у пам'ять мільйонів українців, які загинули в боротьбі за незалежність України, які поневірялися по таборах, по тюрмах, по психіатричних лікарнях", – заявив співголова групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко в оточенні інших депутатів.

Його підтримав у Facebook нардеп від "ЄС" Володимир Ар'єв, який зажадав відкрити щодо Волошина кримінальне провадження.

"Якщо СБУ не відкриє проти цього непотребу кримінальне провадження, у нас немає СБУ. Чиста 110 стаття ККУ (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, – Ред.). І краще б він сам склав повноваження після цього. Добровільно", – написав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада визнала нелегітимним проведення загальноросійського голосування щодо поправок до Конституції РФ в анексованому Криму.