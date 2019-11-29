Нардеп від "Слуги народу" заявив, що він зґвалтував главу НБУ. Чи будуть обшуки?

Член фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський у своєму telegram-каналі публічно зізнався, що він сексуально поглумився з голови Національного банку, 58-річного Якова Смолія.

Так, за словами депутата, він вчинив сексуальне насильство неприродним чином стосовно голови Нацбанку. При цьому парламентар не просто публічно в цьому зізнався, а й використовував нецензурну лексику. "Я ї**в тебе у тупий рот", – написав Дубінський.

OBOZREVATEL звертається до Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури, ГПУ і "Альфи" з вимогою, таким самим чином, як і з Марусею Звіробій і Софією Фединою, провести обшуки в усіх квартирах Дубінського (а їх кілька десятків), вилучити його телефон і оглянути всі його автомобілі .

Також просимо звернути увагу, що сексуальне насильство неприродним чином стосовно державного діяча може кваліфікуватися також за статтями 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча) і 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) УКУ.

Дубінський "перевзувся" у Раді: спливло листування 112 Україна

OBOZREVATEL виступає категорично проти вибіркового правосуддя і вимагає, щоб чергове зізнання "слуги народу" не залишилося непоміченим. Також ми будемо стежити за тим, як силовики розслідують повідомлення про зґвалтування, що фактично стало загрозою життю і здоров'я Якова Смолія.

Також ми просимо правоохоронців прокоментувати висловлювання депутата і визначити, чи вдарили вони по честі і гідності Смолія, чи були загрозою його життю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та вступив у суперечку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

На запитання з приводу акцій "Ні капітуляції" Зеленський попросив бійця "не переводити стрілки", а також заявив, що він "президент цієї країни", а "не лох". Повне відео розмови можна подивитися тут.

Скандал у Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Народна депутатка із фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його у здачі інтересів України і зазначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

Через висловлювання Федини і Звіробій були відкриті кримінальні провадження з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

Також волонтер Маруся Звіробій поскаржилася на кримінальне переслідування людей, незгодних із політикою президента України Володимира Зеленського.

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