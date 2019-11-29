Головна Новини
30 листопада • оновлено в 11:00
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Нардеп від "Слуги народу" заявив, що він зґвалтував главу НБУ. Чи будуть обшуки?

24.5т
Читати матеріал російською

Член фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський у своєму telegram-каналі публічно зізнався, що він сексуально поглумився з голови Національного банку, 58-річного Якова Смолія.

Так, за словами депутата, він вчинив сексуальне насильство неприродним чином стосовно голови Нацбанку. При цьому парламентар не просто публічно в цьому зізнався, а й використовував нецензурну лексику. "Я ї**в тебе у тупий рот", – написав Дубінський.

Нардеп від "Слуги народу" заявив, що він зґвалтував главу НБУ. Чи будуть обшуки?

Новини
"Не приховує, на чиєму він боці": у "ПриватБанку" різко розкритикували Дубінського

OBOZREVATEL звертається до Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури, ГПУ і "Альфи" з вимогою, таким самим чином, як і з Марусею Звіробій і Софією Фединою, провести обшуки в усіх квартирах Дубінського (а їх кілька десятків), вилучити його телефон і оглянути всі його автомобілі .

Також просимо звернути увагу, що сексуальне насильство неприродним чином стосовно державного діяча може кваліфікуватися також за статтями 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча) і 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) УКУ.

Дубінський "перевзувся" у Раді: спливло листування

Дубінський "перевзувся" у Раді: спливло листування

112 Україна

OBOZREVATEL виступає категорично проти вибіркового правосуддя і вимагає, щоб чергове зізнання "слуги народу" не залишилося непоміченим. Також ми будемо стежити за тим, як силовики розслідують повідомлення про зґвалтування, що фактично стало загрозою життю і здоров'я Якова Смолія.

Також ми просимо правоохоронців прокоментувати висловлювання депутата і визначити, чи вдарили вони по честі і гідності Смолія, чи були загрозою його життю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та вступив у суперечку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

  • На запитання з приводу акцій "Ні капітуляції" Зеленський попросив бійця "не переводити стрілки", а також заявив, що він "президент цієї країни", а "не лох". Повне відео розмови можна подивитися тут.

  • Скандал у Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Народна депутатка із фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його у здачі інтересів України і зазначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

  • Через висловлювання Федини і Звіробій були відкриті кримінальні провадження з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

  • Також волонтер Маруся Звіробій поскаржилася на кримінальне переслідування людей, незгодних із політикою президента України Володимира Зеленського.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Секс-скандали в Верховній Раді України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особа
Олександр Дубінський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
31
30
Смішно
14
Цікаво
17
Сумно
30
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Уе..бок пробил очередное дно...все это ему припомнится.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Николенко Саша
Николенко Саша
Дубинский на Цимбалюка похож. Который корреспондент в России. Только Дубинский улыбается, а Цимбалюк всегда олицетворение скорби и печали. Тяжко ему приходится при путинcком рeжыме))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Николенко Саша, сашенька,вам наверно тоже нелегко,раз такую херню пишите.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Dubchak Arthur
Dubchak Arthur
Мені просто цікаво, може чогось не розумію. Скромний журналіст,в якого звідкись з'явились десятки елітних квартир та авто типу мазератті. Має нахабство відкривати брудний рот? І називати когось ворами?
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0
Куралесов Вася
Куралесов Вася
Бобровский Виталий, лучше перефразировать вопрос-на кого он работает?
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Dubchak Arthur, а что он украл?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Новини політики

Топпублікації

Топблоги