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3 грудня • оновлено в 20:33
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Нардеп від "Слуги народу" заснув в Раді. Відеофакт

7.1т
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Народний депутат від "Слуги народу" Микола Стефанчук заснув під час засідання Верховної Ради.

Інцидент з парламентарем потрапив на відео. Відповідний ролик з'явився в Telegram-каналі видання "Букви" (щоб подивитися, доскролльте докінця).

Поки хтось із народних депутатів виступав, Стефанчук заснув, сидячи на своєму робочому місці. Але його потім розбудив колега по фракції, нардеп Юрій Корявченков.

Нардеп Микола Стефанчук заснув в Раді

Нардеп Микола Стефанчук заснув в Раді

Скріншот

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"Я не сплю, просто повільно моргаю. Нардеп від "Слуги народу" Микола Стефанчук всю ніч працював над законопроектами (але це не точно), а в Раді втомився і вирішив трохи відпочити", - іронічно підписали відео у виданні.

Як писав OBOZREVATEL, знаменитий борець Жан Беленюк, який потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу", зізнався, що поплатився за "насильство" над собою, коли заснув на одному із засідань.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Мешок с дерьмом
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Ну устал человек, может всю ночь не спал, законы писал. Только посмотрите на его изможденное лицо - даже на человека не похож.
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