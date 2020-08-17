Нардеп від "Слуги народу" закликав білорусів пробачити гріхи Лукашенка

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Євген Шевченко звернувся до білоруського народу із закликом пробачити за все Олександрові Лукашенку, який був на посаді президента п'ять термінів поспіль.

Своє послання український парламентарій опублікував на особистій сторінці у Facebook, відзначивши, що без примирення з чинною владою в сусідньої держави нібито немає майбутнього.

"Рідні мої брати білоруси! Якщо ви не пробачите батьку за його гріхи і злочини, ви потім ніколи не зможете пробачити собі за це й не зможете повернути все назад. Мир у суспільстві та державі тримається на прощенні й любові", – висловився Шевченко.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Шевченко достроково привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі.

Крім того, нардеп подякував йому за "душевне ставлення до України" і жодним словом не згадав силові розгони та побиття мітингувальників у Білорусі.

Зі свого боку Офіс президента України Володимира Зеленського звинуватив Лукашенка в маніпулятивних висловлюваннях щодо втручання у справи сусідньої держави.

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