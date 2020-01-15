Нардеп від "Слуги народу" визнав зв'язок із затриманим кілером Окуєвої

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов визнав, що був пов'язаний діловими відносинами з Ігорем Редькіним, якого затримали по справі щодо вбивства Аміни Окуєвої.
Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Редькін справді був серед співзасновників двох компаній, які створювалися за моєї участі для будівництва ресторану, – ТОВ "Голден-Фіш" та ТОВ "Блек-Шрімп". До складу засновників цих компаній він увійшов у листопаді-грудні 2018 року. Вже навесні 2019-го він вийшов зі складу співзасновників: 16 квітня – з компанії "Голден-Фіш", 17 травня – з компанії "Блек-Шрімп". Цим періодом і проектом обмежується наша спільна ділова історія. Зараз ми з паном Редькіним не маємо жодних ділових чи дружніх стосунків" , – йдеться в повідомленні.
Також він відмовився коментувати затримання і звинувачення, які висунули Редькіну. При цьому він заперечив, що дружина президента України Олена Зеленська пов'язана із затриманим.
"Олена Зеленська взагалі ніяк не пов'язана з Редькіним, його бізнесом і його частками в вищезазначених компаніях. Ми з Оленою були співзасновниками іншої компанії", – акцентував він.
Арістов і Редькін
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2017 року Києві скоїли замах на Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву.
Кілера вдалося знешкодити і затримати. Після цього Окуєвій була надана державна охорона.
Коли час вийшло, подружжю запропонували продовжити державну охорону, однак вони відмовилися від неї.
Аміна і Адам не були визнані потерпілими після першого замаху.
30 жовтня 2017 року на Осмаєва і Окуєву знову напали під Києвом. В результаті Окуєва загинула.
12 січня затримали групу осіб, які, за даними правоохоронців, є кілерами і могли вбити Окуєву.
Затриманий організатор вбивства Аміни Окуєвої входив до складу злочинного угруповання з семи чоловік.
Одним з кілерів, яких затримали, є фігурант справ про двох інших вбивствах – Ігор Редькін.
14 січня Святошинський суд Києва обрав Редькіну запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.
OBOZREVATEL писав, що Ігор Редькін може бути пов'язаний спільним бізнесом з найближчим партнером президента Володимира Зеленського Юрієм Арістовим
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