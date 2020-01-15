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15 січня • оновлено в 13:58
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Нардеп від "Слуги народу" визнав зв'язок із затриманим кілером Окуєвої

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Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов визнав, що був пов'язаний діловими відносинами з Ігорем Редькіним, якого затримали по справі щодо вбивства Аміни Окуєвої.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Редькін справді був серед співзасновників двох компаній, які створювалися за моєї участі для будівництва ресторану, – ТОВ "Голден-Фіш" та ТОВ "Блек-Шрімп". До складу засновників цих компаній він увійшов у листопаді-грудні 2018 року. Вже навесні 2019-го він вийшов зі складу співзасновників: 16 квітня – з компанії "Голден-Фіш", 17 травня – з компанії "Блек-Шрімп". Цим періодом і проектом обмежується наша спільна ділова історія. Зараз ми з паном Редькіним не маємо жодних ділових чи дружніх стосунків" , – йдеться в повідомленні.

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Також він відмовився коментувати затримання і звинувачення, які висунули Редькіну. При цьому він заперечив, що дружина президента України Олена Зеленська пов'язана із затриманим.

"Олена Зеленська взагалі ніяк не пов'язана з Редькіним, його бізнесом і його частками в вищезазначених компаніях. Ми з Оленою були співзасновниками іншої компанії", – акцентував він.

Арістов і Редькін

Арістов і Редькін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Аміни Окуєвої
Особи
Аміна Окуєва Юрій Арістов
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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