Нардеп від "Слуги народу" достроково привітав Лукашенка з перемогою, "забувши" про мітинги

Народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Шевченко достроково привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі.

Про це він написав на своїй сторінці в Fаcebook. Крім того, Шевченко подякував Лукашенку за "душевне ставлення до України". При цьому, він не згадав про протести і затримання мітингувальників у Мінську.

"Олександр Григорович, вітаю Вас з перемогою на виборах Президента Республіки Білорусь. Вірю в поглиблення українсько-білоруської дружби! Дякую Вам за душевне ставлення до України!" – написав Шевченко.

Facebook Євгена Шевченка

Колега нардепа по фракції Єлизавета Богуцька в коментарях негативно оцінила такий вчинок, написавши "П**здець, Жень".

"Співчуваю", – написав у відповідь Шевченко.

Facebook Євгена Шевченка

Відзначимо, в Білорусі спалахнули протести через президентські вибори, які відбулися у республіці. ЦВК країни заявила про перемогу чинного президента Олександра Лукашенка у всіх районах Білорусі, які відзвітували про підрахунок голосів. Разом з тим, його головна конкурентка Тихановська повідомила, що впевнена у своїй перемозі.

Місцеві ЗМІ повідомили про поранених в результаті зіткнень. Відразу в декількох великих містах вибухнув свій "Майдан". Міліція застосовувала світло-шумові гранати, гумові кулі, водомети. Також в натовп протестуючих врізався автозак.

Читайте текстову трансляцію про те, як пройшли найскандальніші вибори президента Білорусі, за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ опублікували несамовиті фото постраждалих на "Майдані" в Мінську.