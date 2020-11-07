Нардеп від "Слуги народу" Андрійович склав мандат через обрання мером

Ольга Ліпич Політика 15:56, 7.11.2020 Оновлено: 16:00, 7.11.2020

Народний депутат Зіновій Андрійович ("Слуга народу") подав заяву про складання депутатських повноважень.

Про це він повідомив 6 листопада у Facebook. В опублікованій заяві вказано, що він відмовляється від мандата у зв'язку з обранням мером Надвірної Івано-Франківської області.

"Працюючи у Верховій Раді України, серцем і душею завжди був у своєму рідному краї. Рік у парламенті видався досить складним та насиченим, однак надзвичайно важливим. Рік здобутого досвіду, змін та викликів. Рік боротьби та ухвалених надважливих рішень", – сказано у повідомленні.

Заяву Андрійовича має розглянути Верховна Рада.

За даними Центральної виборчої комісії України, Андрійович виграв вибори, отримавши 62,24% голосів.

Зіновій Андрійович / Facebook
Зіновій Андрійович / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шараськін у п'ятницю, 6 листопада, у залі Верховної Ради склав присягу народного депутата. Політик став парламентарієм від партії "Голос", замість Святослава Вакарчука, який у червні склав депутатський мандат.

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