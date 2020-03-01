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1 березня • оновлено в 18:28
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/ Політика

Нардеп від ОПЗЖ Волошин збрехав про заклик Франції вести переговори з "Л/ДНР"

14.5т
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Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин збрехав про пропозицію французької депутатки Валерії Фор-Мунтян залучити до переговорів щодо Донбасу представників "Л/ДНР".

Про інцидент Фор-Мунтян повідомила в коментарі "Новой газете", висловивши обурення словами українського політика.

У Facebook Волошин стверджував, що його колега, яка очолює групу дружби Києва й Парижа, нібито заявила, що "для кращої динаміки мирного процесу за столом переговорів не вистачає сепаратистів".

Фор-Мунтян зазначила, що до зустрічі 27 лютого не була знайома з Волошиним. Нардеп пропонував їй створити "парламентський нормандський формат", однак не отримав підтримки ініціативи.

Валерія Фор-Мунтян

Валерія Фор-Мунтян

novayagazeta.ru

"Я шокована, не знаю, як можна було таке придумати. На зустрічі я сказала депутату Волошину, що нормандський формат потрібно залишити в нинішньому вигляді: на рівні президентів і міністрів закордонних справ. І не залучати до цього ще й парламентарів, бо це може тільки нашкодити переговорному процесу", – пояснила вона.

"Волошин потім мені сказав: ви хочете, щоб сепаратисти були за столом переговорів? Я відповіла: абсолютно ні, я взагалі про це не говорила", – додала вона.

Олег Волошин (зліва)

Олег Волошин (зліва)

Facebook

Як писав OBOZREVATEL, напередодні глава Офісу президента України Андрій Єрмак у Мінську зустрівся з куратором Путіна щодо Донбасу.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Олег Волошин
Місце
Україна
Теги
нормандський формат "Опозиційна платформа - За життя"
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Обозовцы, уж сколько вы раз вляпывались с откровенной ложью, разжигая ненависть и ничего вам пока.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
СпЕциально для ОБОЗА.Франция,Германия и Россия поставили подписи под Минским догооренностями,как гаранты их подписания украинской стороной и представителями респүблик.Дрүгими словами Киевв с одной стороны, Донецк и Луганск с другой стороны подписали Минский Договор с последовательностью действий по мирному урегулированию.Франция, Германия и Россия подтвердили эти договоренности(выступили гарантом) Исходя из вышесказанного Франция уже почти 5лет призывает и гарантирует ведение переговоров с республиками.
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Гордій Олексій
Гордій Олексій
Кто бьі сомневался!
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