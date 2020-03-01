Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин збрехав про пропозицію французької депутатки Валерії Фор-Мунтян залучити до переговорів щодо Донбасу представників "Л/ДНР".

Про інцидент Фор-Мунтян повідомила в коментарі "Новой газете", висловивши обурення словами українського політика.

У Facebook Волошин стверджував, що його колега, яка очолює групу дружби Києва й Парижа, нібито заявила, що "для кращої динаміки мирного процесу за столом переговорів не вистачає сепаратистів".

Фор-Мунтян зазначила, що до зустрічі 27 лютого не була знайома з Волошиним. Нардеп пропонував їй створити "парламентський нормандський формат", однак не отримав підтримки ініціативи.

Валерія Фор-Мунтян novayagazeta.ru

"Я шокована, не знаю, як можна було таке придумати. На зустрічі я сказала депутату Волошину, що нормандський формат потрібно залишити в нинішньому вигляді: на рівні президентів і міністрів закордонних справ. І не залучати до цього ще й парламентарів, бо це може тільки нашкодити переговорному процесу", – пояснила вона.

"Волошин потім мені сказав: ви хочете, щоб сепаратисти були за столом переговорів? Я відповіла: абсолютно ні, я взагалі про це не говорила", – додала вона.

Олег Волошин (зліва) Facebook

Як писав OBOZREVATEL, напередодні глава Офісу президента України Андрій Єрмак у Мінську зустрівся з куратором Путіна щодо Донбасу.

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