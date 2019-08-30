Нардеп від фракції Порошенка потрапив у страшну ДТП: всі подробиці

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Михайло Бондар потрапив у ДТП в Житомирській області.

Як передає "Цензор", депутат-мажоритарник їхав з Києва на вихідні до родини в Сокаль Львівської області, нібито скориставшись сервісом "Бла бла кар". У машині, крім Бондара, перебували водій з дружиною і ще один пасажир.

"Як сталася аварія, я не бачив. Оскільки напередодні сиділи допізна і голосували - я, відповідно, заснув. І я, і пасажир, який був ще один, теж заснули. Я здригнувся вже від самого удару. Машина кілька разів перекинулася. витягли всіх. Всі живі", - розповів Бондар.

Депутата доставили до Коростишівської центральної районної лікарні. У Бондара, імовірно, зламані ребра. За словами депутата, люди вижили завдяки ременям безпеки.

Причини ДТП встановлює поліція, але, за словами очевидців, у автомобіля лопнуло колесо.

Михайло Бондар - депутат-мажоритарник від фракції "Європейська солідарність". Він переміг в окрузі №119 (Львівська область). У Верховній Раді попереднього скликання Бондар був членом фракції "Народний фронт" і займав посаду голови підкомітету з питань вугільної промисловості.

Михайло Бондар SLOVOIDILO.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві теща шоумена Сергія Притули і екс-нардепа Віталія Хомутинника розчавила матір з 9-річною дитиною, переплутавши педалі при виїзду з двору.

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