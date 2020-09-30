Нардеп від "ЄС" Зінкевич повторно заразилася коронавірусом

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич повторно захворіла на коронавірус.

Про це вона повідомила ввечері в середу, 30 вересня, на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні ми здавали усією фракцією аналізи на короновірус. На жаль, у мене теж позитивний результат. Прошу всіх, хто контактував зі мною протягом останніх декількох днів зв'язатися зі своїми сімейними лікарями і здати тести ПЦР. До здачі тесту рекомендується самоізоляція", – написала Зінкевич.

Вона зазначила, що перехворіла COVID-19 півроку тому. З симптомів у неї поки що лише сильна втома.

"Я вже хворіла один раз на коронавірус, сподіваюся цього разу буде легше. Минулого разу хворіла важко, була на кисневому забезпеченні (але не на ШВЛ, на щастя)", – розповіла нардеп.

Як писав OBOZREVATEL, 29 вересня п'ятий президент України і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Він зазначив, що змушений припинити всі свої поїздки, а лікування буде проходити вдома.