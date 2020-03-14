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14 березня • оновлено в 10:45
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Нардеп від "ЄС" подав законопроект про спрощення закупівлі медтоварів та обладнання для боротьби з коронавірусом

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Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко подав до Верховної Ради законопроект, який передбачає спрощення процедури закупівлі обладнання та медичних матеріалів, необхідних для боротьби з коронавірусом. Про це він повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Коронавірус шириться світом і ігнорувати це вже неможливо. Тож запропонував колегам прийняти відповідний закон, щоб допомогти медикам оперативно та своєчасно реагувати на випадки зараження. Задля цього ми маємо спростити процедуру публічних закупівель медичних товарів, обладнання та послуг, які є необхідними для боротьби з хворобою та ліквідації її наслідків", – пояснює Гончаренко.

"Наразі є додаткові потреби для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів. Це є необхідний крок, аби мінімізувати ризики на території всієї країни. Закликаю колег підтримати таку ініціативу, адже за цим законопроєктом стоїть безпека кожного з нас", – зазначив Олексій Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Гончаренко власним коштом придбав 125 тестів на виявлення коронавірусу для свого округу на Одещині і закликав інших депутатів-мажоритарників так само допомогти виборцям своїх округів із забезпеченням такими тестами.

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Тема
Коронавірус
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
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