Нардеп від БПП став кандидатом у президенти України: перші подробиці

Нардеп від фракції БПП і лідер Соціал-демократичної партії Сергій Каплін зареєструвався як кандидат на президентських виборах у 2019 році.
Запит на реєстрацію від нього надійшов 3 січня. Про це з посиланням на Центральний виборчий комітет пише "Інтерфакс".
Сергій Каплін
Facebook Сергій Каплін
"Приблизно о 10:30 прийшов і подав документи для реєстрації кандидатом у президенти Сергій Каплін", – заявили у ЦВК.
Сергій Каплін
Facebook Сергій Каплін
Сергій Каплін пройшов до парламенту в 2014 від 144-го округу в Полтавській області. Є першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення і членом груп кількох міжпарламентських зв'язків з низкою країн.
Також відомий як учасник кількох гучних скандалів. Так, в липні 2017 Каплін і нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук побилися на мітингу, який влаштував сам же Каплін.
У грудні того ж року Сергій Каплін та його прихильники увірвалися до Міністерства юстиції з прапорами Соціалістичної партії, після чого були затримані силовиками.
У жовтні 2018 біля будівлі Кабінету міністрів його облили невідомою речовиною з неприємним запахом, схожим на фекалії.
Як писав OBOZREVATEL :
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