Нардеп від БПП став кандидатом у президенти України: перші подробиці

Нардеп від фракції БПП і лідер Соціал-демократичної партії Сергій Каплін зареєструвався як кандидат на президентських виборах у 2019 році.

Запит на реєстрацію від нього надійшов 3 січня. Про це з посиланням на Центральний виборчий комітет пише "Інтерфакс".

Сергій Каплін Facebook Сергій Каплін

"Приблизно о 10:30 прийшов і подав документи для реєстрації кандидатом у президенти Сергій Каплін", – заявили у ЦВК.

Сергій Каплін Facebook Сергій Каплін

Сергій Каплін пройшов до парламенту в 2014 від 144-го округу в Полтавській області. Є першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення і членом груп кількох міжпарламентських зв'язків з низкою країн.

Також відомий як учасник кількох гучних скандалів. Так, в липні 2017 Каплін і нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук побилися на мітингу, який влаштував сам же Каплін.

У грудні того ж року Сергій Каплін та його прихильники увірвалися до Міністерства юстиції з прапорами Соціалістичної партії, після чого були затримані силовиками.

У жовтні 2018 біля будівлі Кабінету міністрів його облили невідомою речовиною з неприємним запахом, схожим на фекалії.

Як писав OBOZREVATEL :