Нардеп від "Батьківщини" заразився коронавірусом
Народний депутат з фракції "Батьківщина" Іван Крулько захворів на коронавірус і знаходиться на самоізоляції.
Результат тесту на COVID-19 політик опублікував в Facebook 2 вересня. Він написав, що здав аналіз днем раніше.
Крулько повідомив, що перебуває на самоізоляції.
"Самопочуття як при легкій формі грипу. Виконую всі поради лікарів і сподіваюся швидко повернутися до роботи", – зазначив нардеп.
Він подякував тим, хто побажав йому одужати і закликав усіх берегти себе і не хворіти.
Згідно з даними на сайті Верховної Ради, Крулько був відсутній в парламенті на пленарному засіданні 1 вересня.
Останній раз він був в Раді 25 серпня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вперше прокоментувала своє самопочуття після інфікування коронавірусом.
Станом на 31 серпня на коронавірус хворіють 23 народних депутатів України і ще сім працівників апарату Верховної Ради. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.