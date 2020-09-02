Нардеп від "Батьківщини" заразився коронавірусом

Народний депутат з фракції "Батьківщина" Іван Крулько захворів на коронавірус і знаходиться на самоізоляції.

Результат тесту на COVID-19 політик опублікував в Facebook 2 вересня. Він написав, що здав аналіз днем раніше.

Крулько повідомив, що перебуває на самоізоляції.

"Самопочуття як при легкій формі грипу. Виконую всі поради лікарів і сподіваюся швидко повернутися до роботи", – зазначив нардеп.

Він подякував тим, хто побажав йому одужати і закликав усіх берегти себе і не хворіти.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, Крулько був відсутній в парламенті на пленарному засіданні 1 вересня.

Останній раз він був в Раді 25 серпня.

Крулько повідомив, що захворів на COVID-19. Facebook Івана Крулько

Позитивний тест на COVID-19 Івана Крулько. Facebook Івана Крулько

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вперше прокоментувала своє самопочуття після інфікування коронавірусом.

Станом на 31 серпня на коронавірус хворіють 23 народних депутатів України і ще сім працівників апарату Верховної Ради. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.