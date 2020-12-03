Нардеп у листуванні з помічницею Зеленського: президентові брешуть прямо в очі. Фото

В об'єктив журналістів потрапило листування народного депутата від фракції "Слуги народу", голови комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександра Завітневича з помічницею президента України Володимира Зеленського на ім'я Марія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Марія попросила нардепа надіслати супровідні коментарі до документа, який він відправив раніше, щоб президент "розумів цілі і завдання".

"Якщо одним реченням: це невелика частина того, що відбувається в секторі безпеки і оборони", – відповів Завітневич.

За його словами, дуже важливо, щоб Верховний головнокомандувач знав реальний стан справ.

"До нього вони всі ходять часто і інформацію подають, як їм потрібно, комітет ВРУ теж не сліпий і глухий. Вчора спробували трохи про це поговорити, але деякі просто брешуть В.О. (ймовірно, Володимиру Олександровичу. – Ред.) прямо в очі", – додав депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одружений народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Семінський під час засідання Верховної Ради листувався, ймовірно, зі своєю коханкою – помічницею Катериною Демченко.