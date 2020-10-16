Нардеп Тищенко заразився коронавірусом

Карина Бондаренко Політика 10:09, 16.10.2020 Оновлено: 11:39, 16.10.2020

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заразився коронавірусом.

Про позитивний результат тесту на COVID-19 нардеп 16 жовтня повідомив на своїй сторінці в Telegram.

"Здав тест на коронавірус – результат позитивний. Температура 36,8 – підвищилася. Відчуваю себе як танк, якому підбили гусеницю. Переходжу на запасний лікарняний бункер", – написав він.

Тищенко заразився коронавірусом.
Микола Тищенко в Telegram
Нардеп повідомив про свою хворобу.
Микола Тищенко в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, коронавірусом у Верховній Раді України заразилися майже 100 осіб. З них до 60 хворих – народні депутати і до 30 інфікованих – в апараті парламенту.

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