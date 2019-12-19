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19 грудня • оновлено в 22:18
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"Уже все, б**дь, впадлу": нецензурні враження нардепа Зеленського від роботи злили в мережу

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Володимир Тимофійчук емоційно розповів про свої враження від діяльності парламентарія.

Запис телефонної розмови з ним з'явився в Telegram-каналі "Путч". Народний обранець не підбирав слів (щоб послухати, доскрольте новину до кінця).

"Не факт, що тверезий. Але відчувається, що схвильований і на межі адекватної поведінки", – сказано в повідомленні.

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Матюкливі враження нардепа Зеленського від роботи злили в мережу

Матюкливі враження нардепа Зеленського від роботи злили в мережу

glavpost.com

"Те, що я там б**дь на камеру не вмію говорити, п**діти, мовляв, я там х**, недорозвинений.... Просто я за три роки заробив більше, ніж ті, хто на цю камеру вміють говорити. За п'ять років дороги не полагодили, війну не закрили, а тепер давайте "слуг" гнобити", – висловився він.

"Мені, б**дь, все вже впадлу, розумієш?" – не витримав нардеп. Далі Тимофійчук перейшов на нецензурну лексику.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тимофійчук потрапив у кілька конфузів. Спочатку, виступаючи перед виборцями, він забув, скільки йому років. Після цього в мережі розмістили фейковий пост із помилками від його імені. Нардеп відзначився реакцією на це в коментарях.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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