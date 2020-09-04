Нардеп-"слуга" заявив у Раді про підготовку відставки міністра Петрашка

Олексій Тітофф Політика 10:47, 4.09.2020 Оновлено: 11:15, 4.09.2020

Міністра економіки Ігоря Петрашка можуть усунути з посади за відстоювання інтересів власників тютюнових корпорацій.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає телеґрам-канал українського журналіста Андрія Павловського PavlovskyNEWS.

"Качура повідомив журналістам, що міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко вже незабаром може покинути Кабмін. За словами нардепа, про це топчиновник вже повідомив своїм підлеглим", – йдеться в повідомленні.

За словами Качури, він особисто бачив, як Петрашко в Кабінеті міністрів відстоював інтереси тютюнових корпорацій, звільняючи їх від сплати податків. Депутат додав, що до економічного блоку у Верховної Ради накопичилося багато питань, як і до самого міністра Петрашка.

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава фракції СН Давид Арахамія розповів, чи звільнятиме "Слуга народу" міністра Ігоря Петрашка.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Полякова та інші зірки влаштували протести під стінами Кабміну. Фото та відео

Стало відомо розмір стипендії, яку хотіли платити батьку Зеленського

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу

Спливло листування "слуг" про продаж квот на місцевих виборах. Фото

"Смотрящий" за Києвом Комарницький влаштував "допит" слідчому СБУ: в мережу злили відео