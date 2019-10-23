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24 жовтня • оновлено в 01:26
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"Мене підставили": "слуга" виправдався за ефір на росТВ із Пушиліним

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко, який оскандалився виступом на російському пропагандистському телебаченні, заявив, що його нібито підставили.

На підтвердження цього парламентарій показав переписку з продюсером "Першого каналу", яку опублікував у Facebook головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Шевченко запевнив, що навіть не підозрював, що розділить ефір із ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним.

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"Слуга" виправдався за ефір на росТВ з Пушиліним

"Слуга" виправдався за ефір на росТВ з Пушиліним

Скріншот з відео

"Росіяни мене підставили! Виглядало як умисна зустріч із Пушиліним! Більше вони мене не побачать. Пішли вони. Виступаючи на "Первом канале", я виконував волю моїх виборців у Запоріжжі, ті цілі, які заявляла партія "Слуга народу" на виборах. Це досягнення миру, діалог. Тільки тому я погодився на включення на програму", – виправдався нардеп.

"Я говорив про те, що радикальні націоналісти намагаються зірвати процес розведення військ. Націоналісти, радикали виходять до Офісу президента, не дозволяють встановити мир. Те, що я сказав – це не зрада інтересів України, це захист інтересів моїх виборців, виборців "СН" , раз ми говоримо про мир, значить, це наш обов'язок. Ви мене звинуватили мало не в зраді – але цього немає", – продовжив він.

Нардеп Шевченко виправдався за ефір на росТВ

Нардеп Шевченко виправдався за ефір на росТВ

ipne.ws

За словами Шевченка, його здивувала критика з боку однопартійців.

"Вважаю, що я все зробив правильно, і нормальні люди мене оцінять і підтримають і в Україні, і в Росії зокрема. Але на "Первом канале" я більше виступати не будувони мене обдурили. Я не знав, що цей ефір буде з Пушиліним. І вони сильно порізали запис мого виступу. Вирізали всі мої слова, що зайняття Кримугруба помилка з боку Росії. Вирізали мою суперечку з Пушиліним з приводу Донбасу. Я написав їх продюсеру, який домовлявся про ефіри, що про них думаю, готовий це опублікувати", – підсумував нардеп.

"Мене підставили": "слуга" виправдався за ефір на росТВ із Пушиліним
"Мене підставили": "слуга" виправдався за ефір на росТВ із Пушиліним

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко на КремльТВ заявив, що протести, які відбулися в Києві 14 жовтня, організували націоналісти на замовлення. Також він закликав пробачити Росію.

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Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Юрій Бутусов Денис Пушилін
Місце
Україна
Теги
пропаганда Партія Слуга народу
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Хотел хайпа, а сел на бутылку
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Идиот
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Тебя случайного, радикалы привели к власти,стояли на Майдане,чтобы Яныка прогнать,потом воевали,гибли,чтобы дем.выборы прошли.Помолчал бы,а не занимался словоблудием:партия,народ,мир. От этих слов мир не настанет.
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