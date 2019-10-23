"Мене підставили": "слуга" виправдався за ефір на росТВ із Пушиліним

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко, який оскандалився виступом на російському пропагандистському телебаченні, заявив, що його нібито підставили.

На підтвердження цього парламентарій показав переписку з продюсером "Першого каналу", яку опублікував у Facebook головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Шевченко запевнив, що навіть не підозрював, що розділить ефір із ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним.

"Слуга" виправдався за ефір на росТВ з Пушиліним Скріншот з відео

"Росіяни мене підставили! Виглядало як умисна зустріч із Пушиліним! Більше вони мене не побачать. Пішли вони. Виступаючи на "Первом канале", я виконував волю моїх виборців у Запоріжжі, ті цілі, які заявляла партія "Слуга народу" на виборах. Це досягнення миру, діалог. Тільки тому я погодився на включення на програму", – виправдався нардеп.

"Я говорив про те, що радикальні націоналісти намагаються зірвати процес розведення військ. Націоналісти, радикали виходять до Офісу президента, не дозволяють встановити мир. Те, що я сказав – це не зрада інтересів України, це захист інтересів моїх виборців, виборців "СН" , раз ми говоримо про мир, значить, це наш обов'язок. Ви мене звинуватили мало не в зраді – але цього немає", – продовжив він.

Нардеп Шевченко виправдався за ефір на росТВ ipne.ws

За словами Шевченка, його здивувала критика з боку однопартійців.

"Вважаю, що я все зробив правильно, і нормальні люди мене оцінять і підтримають і в Україні, і в Росії зокрема. Але на "Первом канале" я більше виступати не буду – вони мене обдурили. Я не знав, що цей ефір буде з Пушиліним. І вони сильно порізали запис мого виступу. Вирізали всі мої слова, що зайняття Криму – груба помилка з боку Росії. Вирізали мою суперечку з Пушиліним з приводу Донбасу. Я написав їх продюсеру, який домовлявся про ефіри, що про них думаю, готовий це опублікувати", – підсумував нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко на КремльТВ заявив, що протести, які відбулися в Києві 14 жовтня, організували націоналісти на замовлення. Також він закликав пробачити Росію.

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