Позафракційний народний депутат України Сергій Рудик вилікувався від нового коронавірусу COVID-19.

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Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 17 квітня. Він записав відеозвернення (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

facebook.com/serhiy.rudyk.3

Рудик розповів, що здав уже два негативних аналізи на COVID-19. Він також показав нові знімки своїх легень, розповівши, що з ними все гаразд.

"Сьогодні... рівно місяць з часу тієї злощасної сесії Верховної Ради, коли, найімовірніше, хтось із моїх куршевельських колег приніс цю заразу в Раду і нікому про це не сказав. Але бог усе бачить. Я думаю, він розставить усе на свої місця... З упевненістю можу сказати, що я цю недугу я здолав", – сказав нардеп.

Він подякував усім, хто йому допомагав під час хвороби, і привітав українців зі святом Великодня. "Трохи Пасха не така, як було в попередні роки, але і це потрібно пережити", – додав Рудик.

Як писав OBOZREVATEL, днем раніше стало відомо, що колишній глава СБУ й експерший віцепрем'єр-міністр України Валерій Хорошковський вилікувався від COVID-19.