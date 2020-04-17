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17 квітня • оновлено в 18:37
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Нардеп Рудик вилікувався від коронавірусу і записав відеозвернення

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Позафракційний народний депутат України Сергій Рудик вилікувався від нового коронавірусу COVID-19.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 17 квітня. Він записав відеозвернення (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Український нардеп вилікувався від коронавірусу і записав відеозвернення

facebook.com/serhiy.rudyk.3

Рудик розповів, що здав уже два негативних аналізи на COVID-19. Він також показав нові знімки своїх легень, розповівши, що вони в порядку.

"Сьогодні... рівно місяць з часу тієї злощасної сесії Верховної Ради, коли, найімовірніше, хтось із моїх куршевельських колег приніс цю заразу в Раду і нікому про це не сказав. Але бог все бачить. Я думаю, він розставить все за своїми місцями... З упевненістю можу сказати, що я цю недугу я здолав", – сказав нардеп.

Він подякував усім, хто йому допомагав під час хвороби, і привітав українців зі святом Великодня. "Трохи Пасха не така, як було в попередні роки, але і це потрібно пережити", – додав Рудик.

Як писав OBOZREVATEL, днем раніше стало відомо, що колишній глава СБУ й експерший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський вилікувався від COVID-19.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Сергій Рудик
Місце
Україна
Теги
хвороба політика депутат Верховна Рада України видео
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