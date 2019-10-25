Нардеп розповів про дві головні проблеми Зеленського

Перед президентом України Володимиром Зеленським наразі стоять два головних виклики. І те, як він відреагує на кожен з них – покаже, наскільки державницькою є його позиція. Йдеться про війну на Донбасі і зв’язки з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Таку думку в ефірі 5 каналу висловив народний депутат 8 скликання Ігор Артюшенко.

Ігор Артюшенко

"Два виклики є у президента. Перший – це, звичайно, зовнішній, тобто його позиція щодо Російської Федерації, те, наскільки вона буде впливати на бачення президента щодо вирішення ситуації на Донбасі. Це перший лакмусовий папірець, який визначить Зеленського або як державника, українського президента, або як капітулянта, "малороса" і так далі", - переконаний Артюшенко.

Іншим важливим викликом для Зеленського, на думку політика, є його стосунки з Коломойським і вплив останнього на ключові процеси у державі.

"І другий такий самий лакмусовий папірець, але у внутрішній політиці, це якраз і є питання Коломойського. Тому що насправді він або доведе, що він справді державник, президент і він керує країною, або він, як вважає багато доволі людей, - просто яскрава гарна обгортка цукерочки, де всередині сидять Коломойський, Богдан і Портнов. І от вони там всередині все вирішують насправді", - заявив Артюшенко.

Політик констатував: поки вплив Коломойського надто великий.

"По тенденціям, звичайно, на жаль, видно, що вплив Коломойського зростає. Подивіться на ціни на електроенергію. На те, що він почав торгувати з Росією і вперше за всі ці роки закуповувати російську електроенергію. Це змушує сумніватися у тому, що Зеленський дійсно хоче стати справжнім українським президентом", - підкреслив Артюшенко.

Зокрема, експерти відзначають суттєві преференції для підприємств Коломойського, зафіксовані у поданому президентською фракцією законопроекті 1210. За цим законопроектом збільшується база оподаткування та суттєво зростає рентна плата за користування надрами для металургії та підприємств гірничо-металургійного комплексу. Тоді як для феросплавних заводів Коломойського податки і рента не зростають взагалі.

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