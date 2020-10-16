Нардеп розкрив деталі опитування Зеленського

Тетяна Гайжевська Політика 10:22, 16.10.2020 Оновлено: 10:37, 16.10.2020

Опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським у день місцевих виборів 25 жовтня, проводитиметься за допомогою волонтерів.

Про це в програмі "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV розповів народний депутат України від партії "Слуга народу" Володимир Крейденко.

"Питання стосуються того, про що говорять у нашому суспільстві, про те, що думають люди", – уточнив він.

Щодо процедури голосування, Крейденко повідомив, що "допомагатимуть президенту волонтери, які ставитимуть ці питання, а також контролюватимуть правильне заповнення анкет і кластимуть їх у спеціальну скриньку".

Коментуючи, хто гарантуватиме, що одна й та сама людина не проголосує кілька разів, нардеп зазначив, що варто покладатися на сумління волонтерів, а також на певний спосіб ідентифікації респондентів, наприклад, за допомогою паспорту. "Думаю, що Офіс президента над цим працює і знає, як це провести", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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