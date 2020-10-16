Нардеп розкрив деталі опитування Зеленського
Серед 5 запитань президента Зеленського до українців немає питання про воду в Крим
Офіс президента розробляє прийнятний механізм голосування
Опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським у день місцевих виборів 25 жовтня, проводитиметься за допомогою волонтерів.
Про це в програмі "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV розповів народний депутат України від партії "Слуга народу" Володимир Крейденко.
"Питання стосуються того, про що говорять у нашому суспільстві, про те, що думають люди", – уточнив він.
Щодо процедури голосування, Крейденко повідомив, що "допомагатимуть президенту волонтери, які ставитимуть ці питання, а також контролюватимуть правильне заповнення анкет і кластимуть їх у спеціальну скриньку".
Коментуючи, хто гарантуватиме, що одна й та сама людина не проголосує кілька разів, нардеп зазначив, що варто покладатися на сумління волонтерів, а також на певний спосіб ідентифікації респондентів, наприклад, за допомогою паспорту. "Думаю, що Офіс президента над цим працює і знає, як це провести", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
Пізніше Зеленський особисто озвучив перше запитання: чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в день місцевих виборів 25 жовтня українцям хочуть поставити запитання щодо медицини, школи і парламенту.
Згодом президент назвав і другий пункт із опитування: чи підтримують українці створення на Донбасі вільної економічної зони?
У соцмережах поширили повний список запитань, які готується поставити українцям президент Володимир Зеленський під час "всенародного опитування". Його підтвердили в Офісі президента.