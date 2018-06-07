"Хочуть всі": в Раді зробили заяву про Антикорупційний суд

Законопроект про Антикорупційний суде буде прийнятий в тому варіанті, який буде потрібен президенту Україні Петру Порошенко.

"Однозначно прийняти повинні, тому що всі в ньому зацікавлені, і дуже, я пам'ятаю, скільки розмов було і у нас на фракції, і всюди, всі хочуть. Правда, одні хочуть, щоб він був трошки такий, інші хочуть, щоб трошки інакший, але в будь-якому випадку, всі хочуть, щоб він був, і він буде якнайшвидше", – сказав в коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції "Народний фронт" Юрій Тимошенко.

Щодо спірної поправки про повноваження громадської ради міжнародних експертів, нардеп все ж вважає, що останнє рішення має бути за Україною, а не міжнародними донорами.

"Я розумію, що це все об'єктивно і правильно з боку міжнародної спільноти, але мені так не подобається, що вони пхають свого носа у наші справи. Я б все таки вважав, щоб ми самі розбиралися і менше оглядалися на задні колеса, а йшли вперед. Я думаю, щоб їм теж не сподобалося, якщо б українці там німцям, чи французам почали щось розказувати, це неправильно. Вони можуть давати певні рекомендації, але не наполягати і розказувати нам, як має бути", – сказав він.

На питання, який же остаточний варіант законопроекту буде проголосований, Тимошенко відповів: "Буде так, як вирішить більшість коаліції, а коаліція зробить так, як потрібно президенту. І закон буде прийнятий, як і всі закони, під президента, під коаліцію. У нас же закони приймають не в інтересах людей, а в інтересах олігархічних кланів, які проплачують і лобіюють свої законопроекти".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, знайдена оптимальна формула, яка вирішить питання зі скандальною поправкою про повноваження громадської ради міжнародних експертів до законопроекту про Антикорупційний суд.

Онлайн-трансляцію обговорення і голосування за законопроект про Антикорупційне суді можна тут.