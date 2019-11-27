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29 листопада • оновлено в 11:56
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Нардеп Поляков зізнався, звідки у нього скандальне аудіо з Юзіком

28.3т
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Народний депутат Антон Поляков, якого раніше виключили з фракції "Слуга народу" розповів, що скандальний аудіозапис розмови Юзіка (Юрія Кочевченкова) він отримав анонімно через Telegram.

Про це він розповів у інтерв’ю OBOZREVATEL. Він зазначив, що чутки про те, що такі записи є, ходили давно.

"Я зробив пост у своєму каналі: якщо у когось є такі записи, просто перешліть їх мені, поділюся з усіма. Так і трапилося. Мені переслали перший фрагмент, я його опублікував, почав готувати заяву до НАБУ. Далі мені теж надсилали інформацію, тричі переробляли заяву", - сказав Поляков.

Антон Поляков зізнався, звідки у нього скандальне аудіо з Юзіком

Антон Поляков зізнався, звідки у нього скандальне аудіо з Юзіком

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"Хабар – $600 тисяч": з'явилися скандальні подробиці розмови ''Юзіка'' з поліцією

Він додав, що деякі фігуранти переговорів визнали, що зустрічалися і спілкувалися. До того ж, є фотографія з представником МВС, який фігурував у розмові.

"І другий момент — справжній це запис чи ні, нам підтвердять правоохоронці, але те, що голоси цих осіб ідентичні з тими, які я чув на фракції, під куполом Ради, в Трускавці — факт", - зазначив Поляков.

Він додав, що повного запису розмови він не має.

"Я б дуже хотів послухати повний запис розмови. Наскільки я знаю (мені написала людина, яка її і скинула), що надалі йдеться про те, що ці шість депутатів вимагатимуть щомісячну плату — 600 тисяч доларів — з криворізької поліції.

Можливо, тому, що шість депутатів і по 100 тисяч на кожного. Було б цікаво, чи відреагує президент на те, що відбувається, і як намагатиметься відвести скандал від своїх колишніх колег, того ж "Юзіка", з яким у нього тісні взаємини багато років", - сказав Поляков.

Повне інтерв'ю з Антоном Поляковим читайте за посиланням.

Як повідомлялося раніше:

  • Нардеп Поляков опублікував аудіозапис розмови колишніх однопартійців із начальником поліції Кривого Рогу, у якому останнього інструктували, що і з ким "вирішувати". Так, на записі чітко чути голос депутата Юрія Корявченкова.

  • Пізніше глава Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що аудіозапис розмови з поліцією нардепа Корявченкова треба перевірити на справжність.

  • А глава фракції "СН" Давид Арахамія взагалі не побачив у скандалі жодного криміналу.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Антон Поляков Юрій Корявченков
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
"Новые лица", "не системные политики" ожидаемо оказались обычным, криворожским ворьем, взяточниками и барыгами без мозгов но с карманами)))
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
А если бы его из фракции не исключили, появилась бы эта аудиозапись???
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
скоро с ним будет несчастный случай, стукачей ни где не любят и правильно
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