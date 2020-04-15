Нардеп Новинський заразився коронавірусом

У позафракційного народного депутата Вадима Новинського діагностували коронавірус COVID-19.

Про це він повідомив в Facebook, додавши, що в четвер, 15 квітня, пройшов тестування на хворобу.

"Відповідно до вимог МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат. Мій стан в нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми", – написав він.

Вадим Новинский

Новинський зазначив, що лікарі йому порадили кілька днів провести в стаціонарі під наглядом.

"Незалежно від остаточного підтвердження діагнозу маю намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режиму ізоляції. Всі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне тестування", – додав політик.

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