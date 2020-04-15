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15 квітня • оновлено в 14:28
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Нардеп Новинський заразився коронавірусом

26.9т
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У позафракційного народного депутата Вадима Новинського діагностували коронавірус COVID-19.

Про це він повідомив в Facebook, додавши, що в четвер, 15 квітня, пройшов тестування на хворобу.

"Відповідно до вимог МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат. Мій стан в нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми", – написав він.

Вадим Новинский

Вадим Новинский

Новинський зазначив, що лікарі йому порадили кілька днів провести в стаціонарі під наглядом.

"Незалежно від остаточного підтвердження діагнозу маю намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режиму ізоляції. Всі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне тестування", – додав політик.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Вадим Новинський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Братия Киево-Печерской лавры получила результаты тестов на коронавирус, проведенных 4 апреля. 30 духовников из 44 получили положительные результаты, сообщает ICTV. Над результатами тестов работали в лаборатории «Диаген». Ранее сообщалось, что у настоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита РПЦ в Украине Павла обнаружили коронавирус. Впоследствии стало известно, что Павел находится на самоизоляции. Отмечается, что за несколько дней до того Павел провел службу, на которой присутствовали глава РПЦ в Украине Онуфрий, митрополит РПЦвУ Антоний (Паканич), олигарх и нардеп «Оппозиционного блока» Вадим Новинский..... Также там присутствовал первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов, который занимается вопросами религии. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/health-ru/v-lavre-koronavirus-obnaruzhili-u-30-svyashchennikov-672030.html
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
лавра мп собирает свои жертвы
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