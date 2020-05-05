Нардеп Новинський вилікувався від коронавірусу

Ірина Кулініч Політика 10:52, 5.05.2020 Оновлено: 11:05, 5.05.2020

Позафракційний народний депутат Вадим Новинський, у якого раніше діагностували коронавірусну інфекцію, заявив про одужання.

Новиною він поділився в понеділок, 4 травня, на своїй сторінці у Facebook.

"Отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Після проведеного обстеження висновок лікарів однозначний: я абсолютно здоровий", – написав Новинський.

Нардеп Новинський вилікувався від коронавірусу
Деловая столица

Він подякував за підтримку та побажав іншим хворим якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, Новинський обстежувався на коронавірус 15 квітня. Тест виявився позитивним. Нардеп розповідав, що не відчуває симптомів хвороби та має намір до одужання дотримуватися режиму самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про перший негативний результат тесту на коронавірус повідомила нардепка Анна Скороход, яка потрапила в лікарню зі своїм новонародженим сином.

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