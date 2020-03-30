Народна депутатка від "Слуги народу" Людмила Марченко з'явилася на позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня в дизайнерській мереживній масці.

Фото опублікував на своїй сторінці в Facebook фотограф Ян Доброносов. Знімок викликав неоднозначну реакцію (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

Деякі користувачі пожартували, що маска нагадує нижню білизну, інші – вважають її кумедною.

Сама нардеп уточнила, що це дизайнерська маска Оксани Бачинської з Тернополя. У неї є три шари, фільтр і сама вона щільно прилягає до обличчя і захищає.

Людмила Марченко / Facebook

Людмила Марченко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Верховної Ради замовили 100 піц, щоб нагодувати нардепів від фракції "Слуга народу" під час позачергового засідання парламенту. Глава фракції Давид Арахамія пожартував з цього приводу: "працюємо за їжу".

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