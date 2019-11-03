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3 листопада • оновлено в 22:16
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Нардеп Луценко зібралась здати мандат: ЗМІ дізналися подробиці

6.5т Читати матеріал російською

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення повноважень нардепа.

Про це повідомив співрозмовник УП в апараті Верховної Ради. За даними інсайдера, нардеп вирішила здати мандат у зв'язку зі станом здоров'я.

Однак відомо, що 53-річна Луценко планує працювати в парламенті на найближчому пленарному тижні.

Ірина Луценко

Ірина Луценко

Гордон

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Документ в апарат ВР був поданий у п'ятницю, 1 листопада.

Як повідомляють ЗМІ, про рішення Луценко скласти мандат лідер партії "ЄП" Петро Порошенко проінформований.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від "Слуги народу" Олена Копанчук, яка попалася на кнопкодавстві, заявила, що відмовляється скласти мандат, незважаючи на те, що підписувала меморандум перед виборами.

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Особи
Петро Порошенко Ірина Луценко
Місце
Україна Київ
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Starik Nik
Starik Nik
Собралась на историческую родину?
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